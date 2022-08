Epa Colombia respondió a acusación de lavado de dinero

Epa Colombia no sale de una para meterse en otra. Ahora, la empresaria de keratinas protagoniza un escándalo en el que está siendo señalada por otra influencer de “lavar dinero”.

La ‘Barbie colombiana’ es la influenciadora colombiana que ha armado la polémica en la que suena el nombre de Daneidy Barrera por supuesto lavado de dinero. Sin embargo, la mujer no ha compartido pruebas de lo que señala, pero sus palabras tienen en el ojo del huracán a Epa. (Epa Colombia confesó que su relación con Karol Samantha no anda bien)

¿Qué dijo Epa?

Ante este revuelo, la empresaria se pronunció en sus redes afirmando que en su negocio solo se lava cabello, no dinero.

“Para que vean que se lavan es cabello y no dinero. Yo no estoy lavando dinero, tú puedes venir a mi empresa, visitarla. Todo lo vendo con Iva, yo estoy asumiendo el Iva”, explicó Daneidy.

Agregó que “estoy muy agradecida y te voy a decir algo: cualquier persona puede venir a investigar mi empresa, a mirar que todo se está haciendo bien. Yo compro con IVA, yo vendo con IVA, yo todo lo tengo al día, amiga. Puedes visitarme, yo no estoy siendo ninguna lavadora, estoy haciendo las cosas bien porque he trabajado y salí adelante. Lo del pobre no es robado, lo del pobre es luchado, amiga”. (Por supuesto robo ‘Epa Colombia’ y su excontadora estarían en líos)

A la ‘Barbie colombiana’ le ofrecieron dinero por retractarse

Pese a las declaraciones de Epa, el escándalo no quedó ahí, pues este jueves la misma Yoli Álvarez, más conocida como la ‘Barbie colombiana’, reveló que un hombre que le maneja las redes sociales a Barrera Rojas, al parecer, se contactó con ella y le ofreció dinero.