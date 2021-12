Epa Colombia y Yina Calderón, nuevamente en el ojo público

En esta ocasión es Daneidy quien invita a la reconciliación con Dios a Calderón: “Le pedí tanto a Dios por Yina Calderón, amiga, para que ella cambie. Yo sé que ella me hizo mucho daño y me hizo la maldad, pero no me importa porque yo nunca voy a pensar en pagar con la misma moneda”, dijo la empresaria, y agregó “Yo quiero llevarla a la iglesia, que le hagan imposición de manos y quiero que Dios la cambie como me cambió a mí, amiga, y que le dé a ella otra oportunidad de salir adelante”.

Todo marchaba bien, muchos cibernautas incluso afirmaron que posiblemente este sería el fin de su enemistad, pero Yina dio un impactante giro a la situación y dijo que no iría a la iglesia con Epa.

“Yo no voy a ir a la iglesia, lo trate de considerar. Le dije que sí, pero ya luego pensándolo, siendo coherente con lo que yo pienso no voy a ir a una iglesia cristiana. No tengo nada en contra de la iglesia cristiana, pero yo no confío en los pastores, no creo en ellos. No voy a dejar que un pastor me diga qué tengo que hacer o no. Aparte de eso ustedes saben mi devoción por la Virgen y siento que la iglesia cristiana no le da el papel que merece la mamá de Jesús”, aseguró Calderón. Le puede interesar: A Yina Calderón la critican en redes por tatuarse el rostro.

Epa Colombia no es la única que ha mostrado preocupación por Yina, sino también otros influencer como Luisa Fernanda W.

“Yo no se como hay gente que se burla, que tristeza. Nadie sabe lo de nadie realmente. Le deseo lo mejor de verdad, parece que necesita ayuda y urgente”, escribió la paisa.

Los seguidores de estás empresarias están a la expectativa de saber hasta dónde llegará la enemistad de las reconocidas influenciadoras.