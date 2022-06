‘Epifanía’, la revelación del artista cartagenero Thugbull

Luego del éxito de su canción ‘Se me da’, tema que alcanzó más de 200 mil visitas en Youtube en menos de 2 meses, el cantante continúa su trabajo musical con mucha más energía para entregarle nueva música a sus fanáticos.

El artista cartagenero Thugbull llega con su nuevo sencillo ‘Epinafía’, una canción que relata ese amor que no esperamos y llega en el momento oportuno.

“’Epifanía’ son emociones que aún no me ocurrían. Al momento de hacer la canción fue una combinación de nuevas situaciones que se presentaban, pero en el momento no sabía por quién lo decía, fue simplemente una revelación de mis sentimientos”, detalló el artista.

‘Epifanía’ fue escrita e interpretada por el mismo Thugbull, el beat fue producido por Felobeats y en la captura de audio estuvo a cargo Vicg On The Track. Le puede interesar: “La sensualidad no debe ser disimulada”: Rose Romero

El video fue rodado en una playa de Santa Marta bajo el sello Bullrecords Company, los directores Jacome y Juan Aponte fueron los encargados de darle vida a la historia, junto con el director de fotografías Afrobas y Goz Deag.

Esta canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming musicales.