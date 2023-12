¿Eres fan del Desafío? Llegó tu oportunidad para participar en el reality

El Desafío ya escogió a los súper atletas y deportistas que harán parte de su versión 2024, pero a partir de ahora abre la convocatoria para los verdaderos fanáticos del programa que quieran hacer parte de esta nueva temporada. Lea: Andrea Serna revela más detalles de lo que será el Desafío 2024

No importa si no es ágil, musculoso, famoso o si no tiene habilidad en algún deporte.

A partir de hoy y hasta el martes 16 de enero a las 11:59 p. m. están abiertas las inscripciones para las personas del común que quieran ser parte del formato de Caracol Televisión que cumple 20 años recorriendo lugares dentro y fuera de Colombia.