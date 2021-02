Eric Del Castillo confesó que consume dióxido de cloro para evitar el COVID

El actor de telenovelas, Eric Del Castillo, ha dado mucho de qué hablar luego de afirmar que prefiere consumir dióxido de cloro que vacunarse para protegerse del COVD-19, ya que no cree en ellas. Esta declaración surgió luego de que en México comenzara el proceso de registro para que los adultos mayores accedieran a colocarse la primera dosis de la vacuna de anticuerpos que evita el contagio de este virus.

Cabe aclarar que esta primera dosis no es obligatoria colocársela en México, pues muchas personas tienen sus propias ideologías, como es el caso del actor de 87 años, quien no se registrará para obtener la aplicación.

Pese a su decisión, Eric aseguró a través de una videollamada que sí se ha cuidado mucho en estos tiempos de pandemia con todos los protocolos de bioseguridad: permanece en casa todo el día y solo sale si es necesario, además se mantiene en constante movimiento físico para ejercitar el cuerpo.

“En este momento voy a empezar a hacer mis ejercicios, a caminar, subir escaleras, bajarlas, volverlas a subir, diario, cuando tengo mucha flojera no lo hago, pero procuro siempre estar en forma”, dijo.

Del Castillo también dejó en claro que aunque lo critiquen, él y su esposa, Kate Trillo, seguirán consumiendo dióxido de cloro, pese a que este químico ha sido desaconsejado a nivel internacional.

“Yo no creo en las vacunas, yo estoy tomando dióxido de cloro, aunque me critiquen y que me digan lo que quieran, y he visto a mucha gente, familiares míos que estuvieron a punto de morir y que se han salvado con el dióxido de cloro, y también mi esposa”, añadió.

Con respecto a sus hijas, Verónica y Kate Del Castillo, el actor confesó que ellas también lo consumen.

“Ellas también están tomando dióxido de cloro, tenemos mucha información al respecto, información científica”, confirmó Del Castillo.

Pero eso no es todo. El actor aclaró que no recomienda el uso de este producto, pues cada quien es libre de tomarlo o no, al decir que: “tampoco recomiendo el dióxido de cloro, esto es por voluntad propia y decisión personal, estas cosas son muy personales, el que quiera que lo haga y el que no, está libre, es voluntad propia”.