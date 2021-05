Eros Ramazzotti rechaza jugar un partido benéfico por caso de machismo

El artista italiano Eros Ramazzotti rechazó disputar un partido de fútbol benéfico, después de que la actriz Aurora Leone denunciase que le impidieron jugar por ser mujer, lo que ha terminado por forzar la dimisión este martes del director general de la asociación de cantantes que organiza el evento, Gianluca Pecchini.

“Siento mucho lo que pasó anoche entre Aurora y algunos dirigentes de la selección nacional de cantantes. Siempre he estado en contra de cualquier forma de violencia y me he desvinculado totalmente de cualquier actitud discriminatoria. En estas condiciones, con esta dirección, no tengo ganas de salir al campo”, afirmó Ramazzotti en las redes sociales.

Poco después, Pecchini presentó su dimisión tras la polémica generada después de que Leone relatase en redes sociales la discriminación machista que sufrió anoche, durante la cena previa al evento deportivo benéfico la “Partita del Cuore”, entre cantantes y cómicos.