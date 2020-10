“Es cuestión de marketing. Esto no lo invento yo”: Felipe Peláez

Pidió disculpas a los ofendidos

“Estamos contando las horas para nuestro lanzamiento junto con mi compadre Mr Black, ‘El presidente de la champeta’. Agradezco enormemente a todo su equipo de trabajo, su mánager, su señora y por supuesto también a mi equipo de trabajo porque hemos diseñado esta estrategia súper interesante”, manifestó en un video colgado en su perfil de Instagram.

En las mismas imágenes, Felipe le pidió disculpa a todos los que se sintieron ofendidos con sus palabras. enfatizando en que todo hizo parte de una estrategia. “Aprovecho para aclarar y pedirles disculpas a aquellos que se han molestado por esta estrategia, es cuestión de marketing, esto no me lo invento yo pero sí que ha funcionado. Cero pelea, cero conflicto, yo no soy de eso, no soy musicólogo, no soy historiador, solo soy un loco enamorado de la vida que trato de hacer buena música”, agregó.

Por último, reafirmó su gusto por la champeta y su admiración por Mr Black. “Los que me conocen saben lo mucho que me gusta la champeta y todos los ritmos nuestros y que por supuesto hacen parte de nuestra cultura Caribe. Dejemos los mal entendidos, pásenla por inocentes, disculpas si molestamos a algunos pero son cuestiones de mercadeo porque esto no lo inventé yo. A los artistas de la champeta gracias por participar y unirse. Allí la logramos. Mr Black, mi admiración y respeto para ti”, concluyó.