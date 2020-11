“Es mi primera vez en Cartagena”: Miss Panamá a su paso por la ciudad

¿Por qué representar a Panamá en Miss Universo?

Es una pregunta que viene de hace siete años, cuando tenía apenas 18 años y participé por primera vez en Miss Panamá. Quedé de tercera finalista e intenté el otro año pero nada, y yo seguía soñando con ser la Miss Panamá. En el 2019, quedé como primera finalista pero no cumplí mi sueño como tal. En aquel entonces lo dejé como un sueño, no inalcanzable pero sí terminado. Sin embargo este año por el tema de la pandemia se me dio la oportunidad de ser la Señorita Panamá porque no se realizó el concurso y por el tema sucesorio representaré a Panamá en Miss Universo.

¿Qué significaron para ti tantos no antes de lograr ser Miss Panamá?

Fuerza, perseverancia, madurez. Cuando la vida no te la ponen tan fácil, te haces fuerte y consciente por luchar por lo que quieres. Sé puede lograr pero con valentía y sin miedo.

¿Qué quisieras que los colombianos sepamos de ti?

Quiero que sepan que para mí seguimos siendo países hermanos, que la nacionalidad no te limite a compartir amor con otras personas, a conocer. Ayer tuve la oportunidad de conocer a otra Colombia, fui a la fundación ‘Sonrisas de león’ y conocí la calidez de este lugar que le da alimento a más de 600 niños, algo que para mí como Señorita Panamá me hace sentir feliz con este título porque puedo compartir no solo con gente de mi país sino por ejemplo con ustedes los colombianos.

¿Cómo te preparas para Miss Universo?

Aunque tenga varios años en esto de los concursos de belleza, creo que todos los días aprendo algo nuevo. He sido capaz de seguir creciendo en todo este tiempo. No hemos trabajado mucho la parte física y estética sino la intelectual, como aprender el inglés.

¿Qué piensas de todos los cambios que han tenido los certámenes de belleza?

Definitivamente es beneficioso para todas las mujeres porque nos permite ser parte de. Abre la posibilidad a muchas mujeres de sentirse seguras de sí mismas, de romper con esos estereotipos que lo único que hacen es limitarnos en la sociedad.

“Es mi primera vez en Cartagena y me gusta mucho el clima. Yo soy sumamente, sol, calor, playa. Me gustó muchísimo la ciudad amurallada, tiene mucha historia y sus calles lo reflejan”; Carmen Jaramillo, Miss Panamá.