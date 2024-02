“Es muy triste verla”: habló la mamá de periodista de Caracol

De igual manera, la madre de Laura Sarmiento expresó su agradecimiento al taxista que brindó ayuda a su hija, a quien la ambulancia estuvo a punto de no trasladar al hospital debido a la falta de un seguro que cubriera el accidente. Lea aquí: Suso presentará a Yesica Yuyeimi por primera vez

“El día de ayer (domingo) llegaron dos funcionarias de la administración de la clínica a decirnos que ellas se iban a tomar los papeles del SOAT del señor. Yo les dije ‘por favor, no lo impliquen a él, porque los realmente implicados son los de la moto de la plataforma”’. ¿Qué pasa en este momento? Se van a coger de esa póliza de una persona que nos ayudó, que si no es por él, no la hubieran trasladado. ¿Qué pasa? Estas señoritas dicen que se van a coger de esa póliza para pagarse en parte de unos gastos y que la otra parte la aplicación. Yo no estoy de acuerdo. La persona que debe realmente responder son los de la plataforma, los que hicieron que pasáramos tan terrible hasta el día de hoy”, contó.