¡Es oficial! La famosa protagonista de Stranger Things se va a casar

Millie Bobby Brown se ha convertido en uno de los rostros más solicitados de Hollywood. Y es que con tan solo 19 años, la joven puede presumir de ser una de las actrices mejor pagadas de la escena cinematográfica.

Este martes 11 de abril amanecieron revolucionadas las redes sociales tras el anuncio realizado en Instagram, pues los rumores eran ciertos, la joven actriz se comprometió y es totalmente oficial. Lea también: ¡Contundente! Shakira se pronunció e hizo petición para proteger a sus hijos

La publicación

El post publicado a través de Instagram es una foto en blanco y negro, donde sale la pareja sonriente, y se puede ver el anillo que tiene la joven actriz en la mano. En el pie de foto dice “I’ve loved you three summers now, honey, I want ‘em all”, en español “Te he amado tres veranos ahora, cariño, los quiero todos”.

Una hora después de realizada la publicación, el post reunía más de 1.916.820 likes. Miles de cibernautas están a la espera sobre más detalles. “Esperemos todo salga bien, el hecho de que estén comprometidos no quiere decir que se casen inmediatamente” “Ojalá todo le salga muy bien, ya ha pasado por mucho, y es solo una joven de 19 años”, “creo que deberían esperar un poco, aún está muy joven. Pero no hay que negar que se ve feliz”, fueron algunos de los comentarios.