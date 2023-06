¡¿Eso costó?! El valor del anillo que le dio Jim Velásquez a Alina Lozano

Frente a esto, Jim Velázquez afirmó que “llevamos un año, un mes y una semana, más o menos”, y ella recordó una anécdota que había contado hacía unos minutos: “no, eso no. No les digo que intentamos vivir en Medellín y casi nos matamos con comida”.

“Creo que no va a ser una relación corta, pero llegar a eso, no sé. Él quiere y siempre lo ha dicho, porque es muy romántico e idealista. No está aterrizado en la realidad. Pero llegar a esas alturas, no me imagino de blanco a estas alturas de mi vida”, anotó la actriz.

"Yo sí me quiero casar, hemos tocado el tema y guardo la esperanza de que Alina, algún día, me pueda decir que sí", él dijo con nervios y se notaba que la situación no era tan cómoda. En ese momento, Alina confesó que alguna vez su joven pareja le dio un anillo y no se lo pudo volver a quitar, pero no fue con motivo de compromiso o algo más serio", manifestó.

El joven se puso de pie, en un momento comenzó a sacarse algo del bolsillo, y comenzó a referirse al hecho de que había crecido viendo a Alina en la novela ‘Pedro El Escamoso’, fue ahí cuando él se habría dado cuenta de que ella era el amor de su vida. “Lo comprobé y quiero que me acompañes por el resto de mis días. Este anillo lo cargo hace como medio año y quiero aprovechar el momento para pedirte que te cases conmigo”, expresó Jim.