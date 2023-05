“Esperaban que fuera igual de inteligente”: actriz de ‘Matilda’ se sincera

Me sentí perdida y sin rumbo. Mi madre era alguien omnipresente en mi vida, jamás pensé que pudiera morir”.

Mara Wilson.

May 21 - 18:27

May 22 - 09:55

May 22 - 09:28

A los 12 años, la actriz decidió buscarse en internet y su cara estaba puesta en el cuerpo de otras mujeres y su foto en portales para adultos. “La gente no se da cuenta de lo que pesa hablar de manera constante con la prensa”, afirmó a un medio británico. Lea aquí: “Tenía que sintonizarme con mi identidad”: Adriana Bottina

“Asocié esas situaciones con el mundo de Hollywood, en el que si no eres bonita no triunfas, y paré mi carrera por eso” expresó la actriz en la publicación. Aunque Mara Wilson hizo otras apariciones en la pantalla, después de representar a este recordado personaje, ya no volvió a actuar mas y se dedico a la defensa de la salud mental y a los derechos de la Comunidad LGBTQ+

Actualmente, la actriz tiene 35 y después de mucho volvió a hablar de este personaje que marcó su vida y cómo Hollywood también “acabó conmigo”. Lea aquí: ¡Sin camisa! Gerard Piqué presume su amor por Clara Chía en redes