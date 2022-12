Esperanza Gómez volvió a retar a Instagram con ‘tentadoras’ fotos

Cabe recordar que en noviembre pasado Esperanza estuvo en la audiencia pública a la que fue citada por la Corte Constitucional, en el proceso de revisión abierto por la tutela que interpuso contra las empresas Meta Platforms, Inc. y Facebook Colombia S.A.S.

La reconocida generadora de contenido reiteró que las razones que la llevaron a presentar la tutela, luego que Instagram le cerrara su cuenta personal varias veces, por supuestamente infringir las normas comunitarias al ofrecer “servicios sexuales”.

Señaló que antes de hacer entretenimiento para adultos fue modelo de varias campañas publicitarias y de reconocidas marcas, por lo que no entiende por qué una foto suya en lencería es calificada por Instragram como pornografía, pero las que suben otras modelos no. (La dura confesión que hizo Esperanza Gómez de cuando tenía 15 años)

En la audiencia virtual, Gómez insistió en que una foto de lencería no es pornográfica, pero Instagram la convierte en eso, así como los seguidores que no están de acuerdo con ello.

“Me molesta que Instagram empiece a censurar mi contenido, me tildan que siempre hago contenido explícito y ofreciendo servicios sexuales y Esperanza Gómez ha sido orgullosamente actriz porno, sí, pero nunca he sido prostituta ni escort. Yo no soy prostituta y si en algún momento la hubiera ejercido como una fuente de trabajo, me sentiría orgullosa y también exigiría el respeto, la dignidad y el derecho al trabajo”, anotó en aquello ocasión.