Esposa de Jota Mario descubrió un inesperado regalo que le dejó el presentador

Un regalo que llegó al alma

Según relató la viuda, cuando iniciaron su relación, Jota Mario le dedicaba poemas. Sin embargo, lo que descubrió en la carpeta fue más allá de sus expectativas. Jota Mario no solo escribía poesía, sino que los grababa con su voz única y les añadía música. Un gesto que evidenciaba el esmero y amor que ponía en sus expresiones artísticas. Lea: Esposa de Jota Mario Valencia cautivó a seguidores con foto en bikini

“Muchas cosas las descubrí cuando él ya no estaba. Yo sabía que esa carpeta existía y que él efectivamente tenía muchas cosas personales mías en esa carpeta. Pero algo de lo que yo no tenía ni idea era de la existencia de una carpeta que se llamaba ‘Poemas Neth’”, compartió Gineth Fuentes.

Aunque sabía de la existencia de los poemas, la sorpresa de escuchar la voz de Jota Mario recitándolos fue abrumadora. “Yo sabía que esos poemas existían porque él una vez me los mandó [...]. Lo que no sabía era que él en algún momento de su vida se tomó el trabajo de grabarlos con su voz y musicalizarlos. Cuando me encuentro esa carpeta y le doy ‘play’, vuelvo a oír la voz y dije ‘uy, Dios mío’... [le di] apagar”, recordó emocionada Neth Fuentes. Le puede interesar: ‘Back To Reggaeton’: la gira de Don Omar llegará a 25 ciudades en 2024

La viuda de Jota Mario compartió que no pudo escuchar esos audios durante mucho tiempo debido al dolor que le causaba. Sin embargo, decidió hacerlo dos días antes de que se cumplieran 4 años de la muerte del presentador. Con valentía, reprodujo la carpeta y escuchó los 12 poemas, experimentando una conexión única con su esposo, incluso después de su partida.