Esta es la canción por la que Dua Lipa fue demandada por plagio

La juez de distrito de Estados Unidos Katherine Polk Failla dijo el martes que los compositores podrían intentar demostrar una “similitud sustancial”. Cabe destacar que esta no es la primera vez que el compositor Brown emprende acciones legales relacionadas con el plagio a sus canciones. Brown también había presentado una demanda en 1980 alegando que la canción “Don Diablo”, grabada por Miguel Bosé, tenía similitudes con “Wiggle”, por Cory Daye. El compositor ganó esa demanda y ahora argumenta que “Levitating” se parece tanto a “Wiggle” como a “Don Diablo”.

La cantante británica está enfrentando una batalla legal en el mundo de la música, puesto que se ha visto envuelta en una demanda que afirma que su exitosa canción “Levitating” es una copia de un clásico disco del año 1979, “Wiggle and Giggle All Night”, escrito por los compositores L. Russell Brown y Sandy Linzer.

La artista ya lleva tres demandas relacionadas con el plagio por su canción lanzada en el 2020 “Levitating”. Una demanda fue presentada por parte del grupo de reggae Artikal Sound System, quienes afirmaban que “Levitating” copió una de sus canciones del 2017 “Live Your Life”, demanda que fue desestimada por un juez en junio del 2023.

La más reciente demanda fue impuesta por el artista musical Bosko Kante, que expuso una demanda el pasado 31 de julio, relacionada con derechos de autor, argumentando que su grabación fue utilizada sin su autorización en los remixes de la canción. Kante reclama por parte de la artista 2 millones de dólares por daños y perjuicios, 20 millones de dólares por lucro cesante, y más por honorarios de sus abogados.

Según Kante, él había compuesto las melodías y letras para cierta parte de la canción y llegó a un acuerdo de palabra con los productores de Dua Lipa para que no se usaran. No obstante, en el remix de ‘Levitating’ que Dua Lipa lanzó en colaboración con Madonna, parece que esto no se respetó. Como resultado, Kante presentó la demanda a un Tribunal Federal de Los Ángeles. Hasta el momento, ni la cantante Dua Lipa ni su equipo se ha pronunciado al respecto.