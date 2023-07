Esta es la canción que está inspirada en los memes de Julio

Una vez más los memes de julio siguen arrasando en las redes sociales. A pesar de que no se conoce a ciencia cierta qué dio origen a esta tradición de crear imágenes graciosas con el cantante español como protagonista, son cada vez más los internautas que se atreven a compartir sus diseños inspirados en el artista.

La letra dice así: “Ya llegó el meme de este Julio, no se ve muy bien, este mes los memes son de Julio y aunque Julio pinta feo(...) Ya se va el meme de julio, ya no le queda nada. Julio pasó volando y ahora no se quiere ir”, y finaliza con la frase: “Y como siempre, ha sido un placer”.

“Con ustedes Julio pinta muy bien”, fue uno de los comentarios de los internautas, quienes creen que se trata de una canción para bromear a propósito de los memes. Lea aquí: Top: estas son las muñecas más costosas del universo Barbie

Sobre los memes que protagoniza cada año en el séptimo mes, el artista español dijo hace un par de años: “Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente... pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos”. Sin embargo también mencionó que hay algunos que no son de su agrado, pero reconoció que es parte del humor de los usuarios en redes sociales.