Esta es la fecha en la que coronarán a la próxima Señorita Colombia

Noviembre se acerca y en Cartagena ese no es un mes cualquiera.

El CNB había revelado que el reinado se iniciará el 4 de noviembre, tras la llegada de las candidatas de este año, y ahora, Raimundo Angulo Pizarro, presidente del CNB, le confirmó a El Universal que están ultimando detalles de la agenda que pronto revelarán a la opinión pública. Lee aquí: Raimundo Angulo aclara que no está muerto... ¿qué pasó ahora?

La nueva reina irá a la coronación del Reinado de la Independencia

Raimundo Angulo confirmó que la coronación de la próxima Señorita Colombia será el domingo 13 y la de la Reina de la Independencia 2022, un día después, es decir, el lunes 14.

La coronación del reinado local, organizado por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), está prevista para comenzar a las 7 de la noche en el Estadio Argemiro Bermúdez; pues bien, allí estará la próxima Señorita Colombia, acompañando y apoyando a la nueva soberana de las fiestas de Cartagena. En ocasiones anteriores, ocurría lo contrario: la Señorita Colombia se coronaba después de la Reina de la Independencia. Lee aquí: Esta es la agenda de las Fiestas de la Independencia 2022

Al respecto, Óscar Uriza, director del IPCC, dijo en una entrevista con El Universal: “En algún momento ha satanizado al Concurso Nacional de Belleza en su relación con las Fiestas de la Independencia de Cartagena, y seguramente se satanizó y se señaló por la fuerza que tenía el CNB y que opacaba las Fiestas de la Independencia a nivel loca, por lo menos en esta Dirección no lo vemos así, todo lo contrario, vemos toda la posibilidad de una conexión y una articulación que fortalezca el ejercicio festivo. Nos parece una muy buena idea que otra vez vuelvan, aunque de pronto muchos no lo vean así, vuelvan al Desfile de la Independencia y que, de manera articulara, ¿qué no ha aportado el CNB a la ciudad?”.