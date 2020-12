Esta famosa colombiana anunció que está embarazada

La cigüeña tocó a la puerta de otra famosa colombiana.

Se trata de Valentina Lizcano, quien reveló en la tarde de este lunes que tiene 11 semanas de embarazo.

La actriz anunció la feliz noticia con un video en su Instagram, donde aparece acariciando su pequeña pancita, y un emotivo mensaje en el que habla de la alegría que siente de saber que tendrá otro hijo.

“Si, así es estamos en embarazo, digo estamos porque soy una creyente de que esto es un tema de familia ...Estoy en mi semana 11 (ya vienen los exámenes más importantes ) y estoy feliz y aunque ha estado dura esta primera etapa pues mi embarazo estuvo en riesgo por un accidente que sufrí en grabación, los síntomas han estado fuertes, muy distinto a mi primer hijo, pero como siempre todo cargado de muchoooo aprendizaje y conocimiento”, comenzó el mensaje Valentina.

Agregó que “me siento agradecida con la vida, con lo que veo en mi casa, con cómo me veo y me siento en este momento, este ser que crece a toda dentro de mi es fruto de un amor diferente, de uno que no invito a entender porque no es para eso, es para vivirlo y sentirlo para dejar que se manifieste y hoy se manifiesta en forma de nueva vida”.

La entrenadora fit también agradeció a su esposo, el empresario italiano Giulio Iannelli, y a su primogénito Salvador.

Este sería el primer hijo de la colombiana con el empresario, con quien actualmente tiene una relación.

Como era de esperarse la noticia tomó por sorpresa a los seguidores de la colombiana, que constantemente la siguen en sus rutinas de ejercicios y vida saludable.