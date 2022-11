Esta fue la emotiva despedida de Jennifer Aniston a su padre fallecido

La actriz también se refirió a la fecha en la que falleció su padre, ya que sucedió el 11 de noviembre (11/11). “Siempre tuviste el momento perfecto. Ese número siempre tendrá un significado aún mayor para mí ahora. Te amaré hasta el fin de los tiempos”.

Su padre era un intérprete greco-estadounidense que participó en telenovelas como “Days of out lives”, “Love of life” y “Search for Tomorrow”. La primera de estas películas se estrenó en noviembre de 1965 y todavía se emite por cadenas de televisión.

Según la Agencia Efe, su papel como Victor Kiriakis le mereció dos premios Soap Opera Digest al mejor protagonista y mejor villano en una serie y un premio Emmy en junio de este año.