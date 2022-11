Esta fue la indirecta que Juan Duque le mandó a Lina Tejeiro en pleno show

Aunque la relación entre la actriz e influencer Lina Tejeiro y el cantante paisa Juan Duque fue fugaz, ha dado mucho de qué hablar en internet.

Recientemente se dio a conocer la noticia de que la pareja habría terminado su relación y esto aumentó la polémica entre sus seguidores en redes sociales. Lea aquí: La influencer Karen Sevillano arremete contra ex de Lina Tejeiro

El artista paisa tuvo mayor reconocimiento en redes, luego de que confirmaron el noviazgo. Esto se debe a que Lina Tejeiro es una de las actrices más queridas de la farándula nacional.

Sin embargo, esa misma popularidad le está jugando una mala pasada a Duque, pues ahora que cada uno tomó caminos distintos, los usuarios se han dedicado a crear teorías sobre la ruptura, así como también se ha rumorado que el paisa le fue infiel a la también influencer. Le puede interesar: ¿Lina le terminó por “buena persona”?: Juan Duque responde a Karen Sevillano

Las especulaciones aumentaron hace unos días, luego de que Lina compartiera un trino en Twitter y, aunque no mencionó ningún nombre, los internautas asumieron que se trataba de cómo fue su relación amorosa con Juan Duque: “Hace meses compré un rímel de pestañas, su empaque me encantó. Lo usé y me dejó las pestañas lindas. Pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía, traté de darle tiempo, pero se puso peor y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo boté”, escribió la actriz.