Esto factura la Shakira del programa ‘Yo me llamo’

Durante esta temporada, 'Yo Me Llamo' ha afirmado su posición como uno de los programas de entretenimiento preferidos por los colombianos. En cada emisión nocturna, el reality musical no solo cuenta con la inconfundible presencia de Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno como jurados, sino que también deleita a la audiencia con las genuinas actuaciones de los concursantes. Estos participantes no solo compiten por un premio de 500 millones de pesos, sino que también aspiran al codiciado título de "doble perfecto".

En la novena edición de la producción del Canal Caracol, una de las participantes que ha destacado notablemente es ‘Shakira’, cuyo nombre real es Andrea Correa. A lo largo de esta temporada, la imitadora de la famosa intérprete de ‘Acróstico’ ha cautivado a más de un televidente y ha impresionado a los jurados con sus interpretaciones auténticas. En varias ocasiones, las actuaciones de esta imitadora han recibido elogios incluso por parte de la propia ‘Diva de Colombia’.

Con su innegable semejanza física a la cantante barranquillera, su impresionante tonalidad vocal y sus movimientos de cadera asombrosos, Correa ha demostrado que está cada vez más cerca de alcanzar el estatus de "doble perfecta" de Shakira.