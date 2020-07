Estrella brasileña Jade Baraldo, ahora canta en español

“Soy feliz por poder trabajar en lo que me gusta, vivir del arte. Hay jóvenes que por algo no pueden entregar su vida y tiempo a lo que les apasiona o a veces ni encuentran sus caminos, por eso soy afortunada. Me gusta poder expresarme en el escenario, en mis canciones, la fama es una consecuencia de mi trabajo, nunca empecé en esto por dinero o fama”. Centrada, entusiasta y agradecida, así es la artista brasileña Jade Baraldo, quien nos contó detalles de su carrera y cómo pasa la cuarentena.

Para la cantante de pop brasileño, de 21 años, este tiempo es de aprendizaje. “A principio estaba depresiva, desesperada, pero ya puedo crear cosas, componer, estar en contacto conmigo misma y de todo esto salieron muchas canciones. Este tiempos es de crear y aprender”, señala.

En español

Jade se volvió una estrella en su país tras su participación en el reality The Voice Brasil, donde fue semifinalista, y desde entonces su particular voz ha llegado a otros países del continente. Ahora, lanza su sencillo ‘Yo quiero’ en español, debutando en esta lengua.

“Todo fluyó naturalmente. Estaba buscando crear algo en una frecuencia latina más bailable porque la mayoría de mis canciones tienen un ambiente de balada lenta e intensa. El deseo de ‘una textura más colorida’ me llevó a imaginar cómo Rosalía compondría en portugués y de allí resultó ‘Yo quiero’”, cuenta.

La canción ya está en plataformas digitales y cuenta con la aceptación del público portugués y español, algo que ella esperaba. “Me encanta el idioma español y me motivó mucho hacer esta versión todos los mensajes que recibí donde me pedían que lo hiciera”, cuenta.