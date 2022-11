Eva Garzón González, la influencer ejemplo de que los sueños sí se cumplen

Si de bienes raíces se trata, Eva Garzón González, es la que mejor sabe de eso.

Esta fundadora de The Grand Lion Real Estate Group nos cuenta el motivo de su éxito en el lujoso mercado de Miami. Si bien puede ser difícil sobresalir en un mercado tan competitivo como el de Miami, Eva se ha establecido como líder en la industria y su vida es una lección de determinación y compromiso, esto mismo ha causado su fama en las redes sociales alcanzando hasta ahora más de 1.3 millones de seguidores tan solo en Instagram.

Eva Garzón llegó por primera vez a Estados Unidos después de graduarse de la Universidad ICADE en Madrid, España. Sus altas calificaciones le otorgaron una oportunidad única en su vida logrando la posibilidad de viajar a Miami para realizar una pasantía remunerada. Inicialmente, su plan era muy simple. Obtener experiencia y comenzar su carrera desde casa. Pero la vida tenía otros planes.

“Estaba trabajando por alrededor de $ 2,000 / mes con una pasantía pagada y planeaba llevar su experiencia a España, pero luego se topó con el mundo de los bienes raíces”, explicó.

Antes de venir a Estados Unidos, Eva no estaba al tanto de las oportunidades que presentaban los bienes raíces. “En España no es una industria muy conocida. No es tan popular ni conocida como en Estados Unidos”. Sin embargo, mientras salía con amigos, vio de primera mano el poder de los bienes raíces.

“Veía a mis amigos cerrar un trato en la playa que les reportaba $30,000. Yo ganaba $2,000 al mes”. Una lección por sí sola: elige sabiamente a tus amigos. Ella tan curiosa, comenzó a investigar sobre la industria y rápidamente se encontró trabajando en una firma boutique en el corazón de Miami.