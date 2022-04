Evaluna optó por parto natural en casa, ¿qué otras famosas lo han hecho?

Camilo, Evaluna y toda la familia Montaner están que no se cambian por nadie, pues el miércoles nació Índigo, el primogénito de los cantantes. Sin embargo, aún no se conocen mayores detalles del nacimiento. (¡Nació Índigo!, ¿por qué Camilo y Evaluna no han dado la noticia?)

Pese a que la pareja no ha hecho la presentación oficial de su bebé a sus seguidores, los medios y las redes no han dejado de hablar del gran acontecimiento. Lo único que se sabe es que la niña habría sido recibida por una partera en casa de los famosos.

Esta información la habría revelado días antes el mismo Ricardo Montaner, quien afirmó que así como nació él hace 60 años, también quería que su nieta llegara al mundo. De la manera más natural posible.

“No sabemos si es nena o nene. Va a nacer en casa, va a nacer a través de una partera, como nací yo hace sesenta y pico de años. Va a nacer de forma muy natural, probablemente en agua. Eso lo van a decidir en el momento”, dijo el feliz abuelo e una entrevista para el programa ‘Ventaneando’.