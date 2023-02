Ex de Aída Victoria Merlano sorprende con regalo a reina de Miss Universe

Últimamente, el nombre del streamer —que cuenta con más de un millón de seguidores en Twirch— ha sido tendencia no solo en redes sociales, sino también en los medios nacionales debido a la relación prematura y fugaz que sostuvo con la creadora de contenido Aída Victoria Merlano.

Luis Villa, nombre de pila del antioqueño, no deja de sorprender a sus seguidores y todo parece indicar que su pasado con la hija de la excongresista Aída Merlano, no es más que eso, pasado, y que está haciendo todo por dejarlo atrás.

Pero lo más curioso de la transmisión no fue solo la invitada, sino las escenas románticas que se presentaron entre ambos, por lo que se rumora que podría estar naciendo un posible amorío entre los famosos.

Lo que ha causado inquietud entre los internautas es que en días pasados, por la misma plataforma, Aída Merlano y Luis Villa explicaron cuáles habrían sido los motivos de su ruptura. Entre ellos, la influencer barranquillera afirmó que “él no era especial” y que hubiese querido que sus planes en la relación no se redujeran solo a crear contenido y ver películas en casa. Vea aquí: Video: ¡En toalla! Así apareció Aída Victoria en ‘live’ con Teófilo Gutiérrez

Por su parte, el streamer asumió públicamente su responsabilidad en el caso y aseguró: “Yo acepto que yo fui el que la cag**. Pero yo no la cag** a mal, o sea, no es que haya hecho una ca**da, solo era ser yo, y a ella no le gustó”.

Sin embargo, y según lo que se evidencia en la transmisión, los seguidores no pasaron desapercibidos y lanzaron fuertes criticas sobre la manera en la que el creador de contenido inicia sus relaciones, las maneja y expone a la pareja con la cual se pretende establecer.