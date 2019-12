Ex de Mauro Urquijo presentó a su nuevo novio

A diferencia de los escándalos que ha protagonizado Mauro Urquijo y su esposa trans, Gabriela Isler, la ex del actor no había vuelto a sonar hasta este fin de semana.

Pero eso no es todo, pues la mujer no solo celebra que encontró al hombre de su vida sino también que comenzó a trabajar en un programa de Telemundo llamado ‘Gente De Fe’ donde desempeña su profesión como psicóloga y coach del programa que se emite todos los domingos a las 8:00 a.m.

Hasta el momento, Haychelt planea radicarse en Estados Unidos para continuar con sus proyectos los cuales son apoyados por su pareja, quien viaja cada fin de semana a estar con su amada.

Cabe recordar que Benitorevollo estuvo casada con Mauro Urquijo por 2 años y fue su apoyo incondicional durante su enfermedad, pues recordemos que el actor pasó por un paro cardíaco, una cirugía a corazón abierto y varias recaídas. Sin embargo, no todo es color de rosa pues poco después de recuperado este le pidió que se separaran y actualmente está casado con la modelo trans, Gabriela Isler con quien contrajo matrimonio en septiembre.

