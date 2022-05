Ex de Nicky Jam venderá Lamborghini rosado que él le regaló

Aunque ninguno de los dos contó la razón de la ruptura, lo cierto es que la relación no fue muy duradera, pero siempre se les vio bastante unidos, sobre todo al reguetonero. Sin embargo, parece que no finalizaron en buenos términos.

Se trata de un Lamborghini Huracán color rosado, el cual entregó a su novia con todo y moño. El vehículo estaría avaluado en aproximadamente 1.000 millones de pesos colombianos.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar. “Amé el comentario”, “esta mujer no es seria”, “lo pago de contado”, “el buen humor acaba con todo lo puede hacerte sentir incómodo”, “al menos te dejaron algo, mi ex no me dejó ni un peso”, “¿se puede pagar en cuotas?”, “yo haría lo mismo”, son algunos de los comentarios.

Cabe recordar que Nicky Jam ha sido muy comentado por sus rupturas amorosas. En febrero de 2021 se conoció la cancelación de su matrimonio con la modelo Cydney Moreau, con quien llevaba casi dos años de relación, sin embargo, nunca se revelaron los motivos.