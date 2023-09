Exesposa de Luis Alberto Posada se destapó y habló de sus infidelidades

El reconocido cantante de música popular de Colombia, Luis Alberto Posada, ha sido tema de conversación en las últimas semanas debido a las noticias sobre su nuevo romance. Esto generó interrogantes entre sus seguidores, quienes se preguntaron qué había sucedido con su esposa de más de 17 años, Katalina. La respuesta llegó directamente de ella, quien decidió hablar sobre su separación en una entrevista con ‘La Red’ de Caracol.

En la entrevista, Katalina compartió su versión de la historia y reveló que las diferencias entre ella y Luis Alberto siempre existieron, pero se volvieron más profundas con el tiempo. La relación comenzó a deteriorarse debido a la ausencia de Posada, y finalmente, decidieron darse un tiempo. Lea aquí: La vez que Amparo Grisales sacó una canción que quedó en el olvido

De acuerdo con Katalina, al comienzo Luis Alberto continuaba buscándola y expresándole su amor, pero las discusiones seguían surgiendo. “Había desacuerdos e ideas que no compartíamos. Tuvimos una relación, pero nunca revelé la razón detrás de nuestra separación. En esos momentos, él me llamaba en estado de ebriedad y me decía cosas que me herían, incluso me dedicaba canciones en medio de su confusión”.