Expareja de Johnny Depp dijo que la “amenazó de muerte”

Siguen más capítulos polémicos en la historia de amor, violencia y separación de la actriz Amber Heard y el también actor Johnny Depp. Ahora, la también modelo asegura que Johnny amenazó con matarla “muchas veces”.

También contó que: “Johnny es un gran manipulador de personas y siempre se victimiza por todo. Las personas a su alrededor no son muy honestas con él en esa parte, no le dicen nada”. Agregó que se casó con él porque pensó que lo podía ayudar a salir de las drogas y el alcohol.

“Sus personas cercanas y equipo de trabajo me decían que yo podía ser un motivo para que él se limpiara y dejara sus malos hábitos, pero no fue así. Me maltrataba con sus palabras, tenía una forma de ser muy oscura y controladora”, agrega.

El actor se ha defendido, incluso, es novias han declarado en su defensa, asegurando que Depp no tuvo conductas violentas con ellas. Esta historia continuará.