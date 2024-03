Exparticipante de La Voz Colombia reveló su lucha contra el cáncer

La exparticipante de La Voz Colombia aseguró sentirse fuerte, pese al duro diagnóstico y las quimioterapias: “Señor cáncer: ¿Qué dijiste? Evelin te vas a quedar allí sentadita y sin moverte a esperar que te invada y te derrote. Qué equivocado estás al creerte vencedor, cuando no eres nada comparado con el poder de Cristo. No te odio como antes, ahora estamos viviendo juntos, ahora somos amigos y rivales. Ahora tengo cáncer, pero cada día haces que el centro de mi vida sea DIOS”. Lea aquí: Mr. Black y Rafa Pérez estarían trabajando en el remix de ‘Dele que dele’

Sus seguidores llenaron la publicación de elogios y admiración a la fortaleza con la que enfrenta la enfermedad. Asimismo, aseguró sentirse muy hermosa sin su cabellera.

“Cada día amo y valoro más a mi familia y mis seres queridos. Tengo cáncer, pero ahora me miro al espejo y me veo más hermosa. Me repito lo increíble valiente y poderosa que soy. Señor cáncer, hoy agradezco este proceso a tu lado, y voy a pelear día a día, sol a sol, cueste lo que me cueste. Él me confió esta prueba y, aunque sé que no es fácil, no me daré por vencida”, confesó.