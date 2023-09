“Experimenté con marihuana a los 9 años”: el duro relato de John Castaño

“Mi perspectiva en aquel entonces era bastante peculiar... Me transformé en un pequeño ladrón en mi humilde pueblo. Experimenté con marihuana a los 9 años y abandoné mi hogar al año siguiente. Vi a otros involucrarse en ello... Recuerdo que en una ocasión, durante mi cumpleaños, terminé mezclándome con malas influencias. Observé cómo se iniciaban en eso y pensé ‘es aquí donde comienza’”, compartió el músico. Lea aquí: Reconocido actor fue condenado a 30 años de prisión por abusar a dos mujeres

Posteriormente, añadió: “Mi crecimiento fue en las calles... y esto me permitió atestiguar muchas realidades fuera de lo común... Me trasladé con mi guitarra hasta Pereira... Fui genuinamente un delincuente y no es algo que oculte... Es fundamental observar la realidad del mundo tal cual es”.

Por fortuna, a pesar de los numerosos riesgos que enfrentó en su juventud y de asumir la responsabilidad de ser padre a los 19 años, halló en la música una vía para transformar su vida, convirtiéndose en una de las figuras más destacadas en el escenario de la música popular.

“John Alex Castaño es un producto. Proveniente de una familia humilde, soy el hijo de una maravillosa madre. Aunque ella se dedica al hogar, posee un talento para el canto. Estoy seguro de que mi vocación musical nace de ella”, afirmó durante la entrevista en la estación radial.