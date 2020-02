Fallece excandidata del Reinado de la Independencia

Katherine empezó a manifestar una serie de síntomas que la alertaron a ella y a los suyos: desmayos y vómitos. En su afán de saber qué tenía, se trasladó hasta Montería para dar con el problema. Una vez le practicaron una resonancia, el cuerpo médico decidió hospitalizarla de inmediato, pero ayer en la noche se complicó y su cuerpo no resistió. Falleció a eso de las ocho, pero no se ha conocido la patología exacta que causó su prematura muerte.

Su sueño

Katherin siempre vio en el Reinado de la Independencia la oportunidad perfecta para cumplir su gran sueño: tener su propia fundación. A ella no le importaba tanto brillar por su belleza, que no la dejaba pasar desapercibida, quería luchar por la niñez de zonas vulnerables de la ciudad. “Invito a todas las jóvenes que se aventuran en este reinado (2014) a que saquen sus proyectos adelante. No lo tomen como un requisito del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), sino como un compromiso con la comunidad. Hay que demostrarle a la gente que no solo es belleza, fotos, salir a una pasarela o ponerse unos tacones, se trata también de ponerse una camiseta, y demostrar ante la sociedad que cuando se presenta una iniciativa sí se puede realizar y que no va a quedar en papeles”, manifestó hace más de 6 años a El Universal, en una entrevista donde demostró su amor por la labor social y en especial por la niñez.

Su proyecto se logró consolidar con el nombre de ‘Construyendo felicidad’, estaba ubicado en la avenida La Cordialidad y ‘Katy’, como le decían sus familiares y amigos más cercanos, fue feliz de ver materializado ese sueño por el que tanto luchó. Katherine Fonseca partió dejando a su hijo de 4 años y a decenas de personas lamentando esta pérdida.

El cuerpo de la exreina estará desde la tarde en la funeraria Los Olivos de la Bomba El Amparo. Hasta este momento se desconoce dónde serán las honras fúnebres.