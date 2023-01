Fallece exrapera de la agrupación Three 6 Mafia a sus 43 años

Se desconoce la causa de la muerte de la rapera, cuyo nombre real era Lola Mitchell, y que formó parte del grupo Three 6 Mafia entre 1995 y 2001. Lea también: La polémica tras los comentarios de Doja Cat hacia Paraguay

Lanzó un total de seis discos con el grupo (ganador del Óscar a la mejor canción por ‘It’s hard out here for a pimp’ de la película ‘Hustle & Flow’ en 2006) creado por DJ Paul, que este lunes se despidió de la cantante a través de las redes sociales.