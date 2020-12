Falleció Alicia del Carpio, pionera de la tv colombiana

En las últimas horas falleció, a la edad de 90 años, Alicia del Carpio, pionera de la televisión colombiana.

Nacida en Madrid, España, a finales de los años sesenta recibió la nacionalidad colombiana, tras más de 15 años de labores en la naciente ‘pantalla chica’ colombiana, en la cual fue protagonista desde el primer día de emisiones.

En aquellos tiempos la televisión se realizaba en vivo y en directo y no era posible su grabación, por lo que sólo quienes lo vieron, lo vivieron, recuerdan que fue ella la encargada de presentar el Himno Nacional cuando el presidente Rojas Pinilla, diera inicio a la primera transmisión televisiva en Colombia, el 13 de junio de 1954.

En aquel entonces, esta española ya cumplía cuatro años radicada en Colombia. En 1950 el director de la Radiodifusora Nacional de Colombia, Rafael Maya, la conoció en Madrid cuando Alicia del Carpio trabajaba para la Radio Nacional de España y la invitó a trabajar en Colombia por seis meses, lo cual terminó haciendo toda una vida, primero en la radio y luego en la televisión colombiana.

Su trabajo en la creación de libretos y producción fue vital en las primeras etapas de la televisión colombiana, en especial, en la creación de ‘Yo y tú’, serie cómica que se estrenó en 1956, la que se considera el semillero de toda una generación de actores que harían historia en la televisión colombiana, muchos de ellos, provenientes de los escenarios de los teatros del país, junto a aquellos que se habían dedicado al radio teatro, que por aquellos años era fuente vital de entretenimiento para los colombianos.

Por dicha serie pasaron actores como Consuelo Luzardo, Pepe Sánchez, Carlos Muñoz, Franky Linero y Carlos Benjumea, por solo mencionar algunos, retratando, de manera cómica, lo que se consideraba en ese momento, el retrato de una familia típica bogotana y su en torno, que estaría al aire durante 20 años.

Era una infaltable cita que tenían los colombianos los domingos en la noche. Al menos aquellos que tenían acceso a un televisor, que no eran muchos, por lo que era habitual ver a las personas en las ventanas de aquellos que tenían acceso a esta tecnología, para no perderse la divertida serie.

Lo curioso, es que ‘Yo y tú’ no salió del aire por falta de teleaudiencia. En 1976, la programadora que transmitía esta comedia, no obtuvo los espacios necesarios en el canal en una nueva licitación, por lo que no había forma de seguir emitiendo la serie.

Seis años más tarde, de la mano de la propia Alicia, se realizó un nuevo intento, con una aceptación regular, más llevada por la nostalgia que por un verdadero gusto por parte de los televidentes.

Incluso, se presentó un tercer intento en 1985, y aunque Alicia y la programadora intentaron mantenerla al aire, un año más tarde salió del aire para siempre tras los malos resultados.

Aunque no dejó de estar vinculada al país, ella regresó a su natal España, en compañía de su esposo y tres hijas, donde disfrutó del buen retiro, y sus apariciones fueron esporádicas en las últimas décadas en la televisión colombiana.