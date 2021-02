Falleció el actor mexicano Rodrigo Mejía a sus 45 años

Hasta el momento no se tienen mayores detalles del fallecimiento del actor de 45 años, sin embargo, colegas y amigos han expresado sus mensajes lamentando el pronto adiós del famoso.

Su esposa, Gaby Crassus, compartió una foto junto al actor la cual acompañó de un emotivo mensaje.

“ Me niego a aceptar que nunca más me verás así, que no me vas a abrazar, que no voy a ver más esa sonrisa hermosa que iluminaba todo lugar al que entrabas... Amor de mi vida por qué te fuiste tan pronto? Teníamos tantos planes, tantas cosas que nos faltaron por hacer... fuimos bendecidos con unos hijos hermosos que te van a extrañar tanto”, dice parte de la publicación.

Finalmente, agradece a su esposo por los 12 de años de felicidad, amor y por ser el mejor papá para Matías y Mauricio y el esposo ideal.

Rodrigo será recordado por su participación en producciones como ‘El juego de la vida’, en donde encarnó a Fabían Medina; en ‘Soñar no cuesta nada’, allí le dio vida a Mauricio Lizalde; y en dos entregas de ‘Plaza Sésamo’: ‘Los monstruos feos más bellos’ y ‘Canta, canta, canta más’.

Además, en 2011 estuvo en ‘Una maid en Manhattan’, en donde personificó a Gregorio ‘Goyo’; siendo esta una de sus producciones más importantes.

Aunque en 2017, el actor abandonó las pantallas, pero en 2020 regresó con la serie ‘Control Z’.