Falleció el cantante Rudolph Isley, fundador de Isley Brothers

El cantautor estadounidense Rudolph Isley, conocido por ser uno de los fundadores del grupo de R&B The Isley Brothers, falleció a los 84 años, informaron este jueves medios estadounidenses.

“No hay palabras para expresar mis sentimientos y el amor que siento por mi hermano. Nuestra familia le echará de menos. Pero sé que está en un lugar mejor”, dijo Ronald Isley, hermano de Rudolph y cofundador de la banda, a través de un comunicado recogido por la prensa de EE.UU. en el que no trascendió la causa de su muerte.

Sin embargo, su hija Elaine confirmó que "murió plácidamente mientras dormía" acompañado de su "devota esposa" Elaine Jasper, con quien llevaba 68 años casado.

Rudolph Isley (Cincinnati, 1939) formó junto a sus hermanos Ronald, O’Kelly y Vernon Isley una banda que echó a andar en 1950 como cuarteto adolescente de góspel hasta reconvertirse en una agrupación de R&B y pop con base en Nueva York que cosechó su primer gran éxito, titulado “Shout!”, en 1959.

La popularidad de The Isley Brothers se prolongó durante las siguientes tres décadas con temas tan aclamados como “Twist and Shout”, que llegó a versionar The Beatles; “Testify” (1964); “It’s Your Thing”, que les valió un Grammy en 1970; “Love The One You’re With” (1971) o “Between the Sheets” (1983), entre muchos otros.

No obstante, en los últimos meses Rudolph y Ronald se habían enfrascado en una batalla judicial sobre la propiedad de los derechos de la banda.

Y es que, a pesar de la ausencia de Rudolph en los escenarios desde hace 37 años, él siguió gestionando la promoción y los activos del grupo, incluida la negociación con la Super Bowl de esta temporada para que el evento pudiera utilizar el tema “Shout!” en uno de sus anuncios promocionales.