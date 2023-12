Faltan pocos días para el estreno de Berlín en Netflix

Para Pedro Alonso es toda una experiencia volver a las andanzas de su personaje y asegura, en conversación con El Colombiano, que cree que la gente se va a llevar una sorpresa, “es claro que el ADN del personaje pervive, resiste, pero hemos viajado hacia otra galaxia. Siento que la serie tiene una configuración realmente propia”. Algo difícil con la fuerza “magnética”, como dice Pedro, que tuvo La casa de papel. “Y es que estábamos hablando de robos y pensaba que en algún momento iba a ser inevitable irse hacia La casa de papel, pero confirmo, después de haber visto los ocho capítulos, que es un universo con una configuración genuina. Y eso, para mí es un motivo de satisfacción porque ha sido un ejercicio de coraje y de valentía intentar renovarlo”. Lea aquí: Familiares de Lisandro Meza afirmaron que no murió de una isquemia cerebral

Berlín, el personaje, siempre ha sido un hombre encantador, embaucador a fin de cuentas, pero encantador. Y esa fascinación que generó en La casa de papel se volverá a evidenciar en la nueva serie que lleva su nombre y que muestra sus años dorados, cuando —¡alerta spoiler!— aún no tenía noción de su enfermedad ni estaba encerrado “como una rata” en la Fábrica de la Moneda al lado del profesor.

A Berlín se le conoce intenso, haciendo barbaridades, atrocidades, "es un personaje muy ambivalente, moralmente impresentable. Es lo peor, pero al mismo tiempo tiene un sentido de la vida muy intenso. Es un personaje que puede arrollarte si no encuentras esa línea del instinto". Lo curioso para el español, de 52 años, es que empezó siendo muy denso y se va haciendo más ligero y ha representado para él un gran desafío de la vida como actor, "¿a quién se le ocurre hacer ese viaje al revés?, estamos hablando de un Berlín más joven, tengo que parecer joven, pero yo soy una persona ya mayor (risas)".

Aclara Pedro Alonso que no hay ningún interés en redimir al personaje, “pero ninguno”, enfatiza. “Es que el personaje es un tarado, un tarado con un sentido vital increíble. Berlín te permite navegar por zonas por las que habitualmente uno en la vida normal no se permite. Y luego tiene un sentido del humor muy particular, es como una especie de parque temático en sí mismo, es un terrorista emocional, una máquina manipuladora”