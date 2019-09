Familia venezolana regala sonrisas a los niños de Arjona

Mary Gámez, acompañada de su hijo Albert y su esposo Alberto Herrera cumplen una gran labor social que busca aportar ayuda, alegría y esperanza a cientos de familias en el municipio de Arjona, Bolívar.

La vida no ha sido fácil para ellos, por eso se pusieron la mano en el corazón y decidieron ayudar a quienes también han sufrido o viven un momento crítico, en especial a sus compatriotas venezolanos.

Mary, Albert y Alberto son venezolanos, pero la compleja situación política los hizo salir de su tierra y buscar refugio para sobrevivir, como a miles más de sus compatriotas. Escogieron a Arjona, donde residen desde hace año y medio.

“Mi hijo en ese entonces tenía 19 años, cursaba el octavo semestre de comunicación social en una universidad contraria al Gobierno y nosotros, por resguardar su vida, decidimos dejar nuestras comodidades y emigrar a Colombia”, cuenta Mary.

De admirar

Pese a la falta de recursos, se comprometieron con servir en los barrios más vulnerables del municipio y apostarle todo a la alegría de los niños, utilizando la magia de los disfraces y dibujos animados. La familia cuenta solo con la ayuda de amigos, quienes donan los elementos y regalos que necesitan para realizar las actividades.

Mary dice que muchas veces no tienen ni para ellos comer, pero están tan comprometidos con realizar esas labores que no piensan dos veces para pedir las ayudas en negocios como tiendas y donaciones. “Aveces no tenemos para pagar la moto para dirigirnos al sitio donde vamos a realizar la actividad, pero como sea llegamos. No hay nada más gratificante que hacer felices a otros, así sea por un momento”, apuntó.

Entre las actividades están entrega de juguetes, visitas a clínicas, y otros eventos infantiles para lo que crean la iniciativa ‘M&M, eventos solidarios’ donde los Herrera Gámez se disfrazan de Mickey y Minnie, los reconocidos personajes de Disney. Animan fiestas o simplemente divierten a chicos y padres de familia por horas, la misión es regalar miles de sonrisas.

¿Qué esperan?

“Mi sueño es que ‘M&M eventos solidarios’ pase a ser una fundación, desde que Dios sembró este proyecto en mi corazón, es mi sueño”, comentó Mary, quien espera expandir esta labor a otros pueblos y ayudar a muchas fundaciones. Por otro lado, Albert espera que las personas creen conciencia y puedan apoyar esta iniciativa. “Esta familia no busca lucrarse, sino darle a los niños y jóvenes una oportunidad de ser felices, de comer bien y divertirse así sea por un ratito. La infancia es una etapa que se debe vivir a plenitud”, agregó Albert, quien además es cantante de música urbana y se hace llamar Brook Time.

Si deseas apoyar esta iniciativa, síguelos en Facebook como Mary Gámez, M&M, eventos, o llamar al número 300-3239416.