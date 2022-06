Famosa Miss Universo aseguró que “la homosexualidad es una abominación”

Además, otra cibernauta agregó: “Él me ama y mi orgullo no destruye nada, mi orgullo me hace construir nuevas cosas en este mundo que necesita más comprensión y más empatía en vez de juzgar al otro”.

Ante esto Dayana respondió: "Aprecio de dónde vienes, no espero que todos estén de acuerdo conmigo. Lo que diga yo es irrelevante, sin embargo, eso no es lo que dice Dios en su palabra. Dios ama al pecador y odia al pecado. Con respecto a este asunto, Dios dice que es una abominación", le respondió Miss Universo 2008.

Y añadió: “Es él el juez supremo. Quién soy yo para juzgar, no soy mejor que nadie. Estoy llamada a declarar su palabra, no la mía, es la palabra de Dios la que estoy compartiendo, quien la rechaza está rechazando su palabra. Creo en la palabra de Dios y en su palabra permanezco. No soy mejor que tú y no te amo menos”, indicó Dayana Mendoza.