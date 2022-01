Famoso actor de Capitán América llegó a Cartagena

Chadwick Boseman y Daniel Brühl.

Destacado actor

Brühl ha sido nominado dos veces a los Premios Goya: en 2006, por ‘Salvador’ (dirigida por el español Manuel Huerga) y en 2012, por ‘Eva’ (dirigida por Kike Maíllo). En 2009 trabajó en Hollywood en Inglorious Bastards (la famosa y galardonada película de Quentin Tarantino), donde interpretó al soldado alemán “Fredrick Zoller”, con este papel saltó a la fama entre los cinéfilos. Protagonizó en el 2012 junto a Chris Hemsworth el filme ‘Rush’, dando vida al piloto de Fórmula 1 Niki Lauda.

En 2016 actuó en la película ‘Capitán América: Civil War’, de Marvel Studios, en el papel de Helmut Zemo. En 2021 volvió a interpretar al personaje en la serie ‘The Falcon and The Winter Soldier’, de Disney+. Lea además: Planes que no puedes perderte en Cartagena este 2022