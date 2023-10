Famoso actor de ‘Inocente de ti’ habla de su lucha contra el cáncer

El reconocido actor Valentino Lanús se ganó la admiración y el cariño de millones de fanáticas por sus papeles en la telenovelas: ‘Primer amor, a mil por hora”, “El juego de la vida”, “Las tontas no van al cielo”, “Inocente de tí”, entre otras.

Lanús explicó además que en su proceso de recuperación fueron claves el amor propia y la fuerza interna. “Fueron cerca de cuatro años, es que si quieres sanarte, tienes que ir por ti, me hice estudios y ahora estoy perfecto, nunca había estado tan sano como ahora. He cambiado los hábitos, la nutrición y entendí cómo está constituida la salud de una persona sin dejarte guiar por tendencias que no están fundamentadas en la verdad”.