Famoso actor mexicano Andrés García tuvo una sobredosis y está “grave”

El estado de salud del reconocido actor mexicano Andrés García ha generado preocupación entre sus fanáticos desde hace varios meses. Recientemente, su esposa, Margarita Portillo, habló sobre las razones de su hospitalización en el programa ‘De Primera Mano’. (Actor Andrés García habló de su salud: “Si me toca morirme, me muero”)

Según su esposa, tenía sospechas de que consumía alguna sustancia porque “anduvo 3 semanas haciendo barbaridad en muchos sentidos, y yo creo que hubo personas aprovechándose también de su situación”.

“Decidimos llevarlo al hospital y se solicita que lo vea un médico internista, me dice: ‘Por el cuadro de sobredosis, las horas más difíciles son las 72 primeras horas, aconsejo que se quede en el hospital’. Como que se me cayó el alma a los pies y me va cayendo el veinte... Mando a hacer un examen antidoping y sí salió positivo a cocaína”, dijo.

García es famoso por su actuación en muchas producciones destacadas como El cuerpo del deseo, El privilegio de amar, Herencia maldita, Tú o nadie y Mujeres engañadas.