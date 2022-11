Famoso Dj niega saludar de beso a influencer trans: lo tildan de homofóbico

Hace varios días se realizaron los 40 Music Award 2022, en España, el evento que reúne a los mejores artistas de la música y son nominados en diferentes categorías. Lea también: Tras polémica cachetada, este será el remplazo de Chris Rock en los Óscar

Fue en esa misma gala en la que el reconocido artista de música electrónica, David Guetta, se llevó dos premios: Mejor Colaboración por la canción Crazy What Love Can Do y a Mejor International Dance Artist o Productor del año. Este último galardón fue presentado por Kunno, un generador de contenido mexicano que se ha dado a conocer en Instagram y Tik Tok donde es abiertamente transexual.

Cabe mencionar que Kunno ha estado en varios escándalos por, supuestamente, querer “normalizar” la pedofilia y el acoso sexual en sus videos.