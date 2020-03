Famosos dejan al descubierto su “peor cara” en cuarentena por COVID-19

El actor Matías Novoa y su esposa Isabella Castillo, que se dieron a conocer en las producciones televisivas “Enemigo Íntimo” y “Grachi”, respectivamente, hasta que se encontraron en la telenovela “El señor de los cielos” donde se enamoraron y se casaron, han estimulado a la cuarentena desde la cama con los pelos parados y las ojeras a mil.

La actriz colombiana Danna García también se grabó en pleno recorrido en ambulancia cuando era llevada a un hospital madrileño por complicaciones con el coronavirus, mientras que su compatriota Sebastián Yatra se ha dejado ver muy afectado por la situación, mientras permanece aislado en su natal Medellín y se dedica a entretener a los niños con cuentos y canciones todas las noches a las 19.00 hora local.

Pero los latinos no son los únicos que se están mostrando en las redes tal y cuales son.

Los actores estadounidenses Mark Ruffalo y Will Ferrell no hicieron ni el menor esfuerzo para peinarse cuando acompañaron a la actriz Gal Gadot a cantar “Imagine”, en una de las muestras de solidaridad conjunta de las estrellas de Hollywood.

Tampoco lo hizo Kevin Bacon, cuando lanzó su campaña de solidaridad de “I stay home for” (Me quedo en casa por) para la que convocó a sus amigos famosos a explicar la importancia del enclaustramiento.

Bono, el vocalista de la famosa banda U2, no tuvo el menor reparo en lanzar su canción “Let Your Love Be Known”, inspirada en el personal de salud de Italia, donde el virus se ha ensañado con particular fuerza, sin calentar la voz o preocuparse por su aspecto.

Hasta ahora, los fans les han aplaudido la demostración de que “todos somos iguales en casa”, como indicó un seguidor de Ruffalo.