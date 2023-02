¡Feliz cumpleaños, Omar Geles! Tenemos el top 5 de sus mejores éxitos

En una entrevista concedida al semanario La Calle, el cantautor contó cómo fueron sus inicios en la música: “Mi historia con la música vallenata inicia cuando mi padre, Roberto Geles, le compró un acordeón a mi hermano Juan Manuel Geles, y a mí un tambor, cosa que me enojó mucho, puesto que yo quería era el acordeón”.

También mencionó que hacía berrinches porque a él le gustaba el acordeón y su hermano no se lo prestaba. “Yo me imaginaba que estaba tocando un acordeón, hasta que mi hermano se aburrió y me lo dieron”. (Le puede interesar: El accidente por el que Daddy Yankee tuvo que aplazar su concierto)

Es así como por primera vez Geles al tocar este instrumento, sacó la canción ‘Lucero Espiritual’ (Juancho Polo Valencia), y aseguro que, “esa canción es la que siempre quiero tocar con todos mis colegas, es ahí donde se desprende todo mi amor por la música vallenata”.