Filtran videos íntimos de Sebastián Caicedo, ¿qué dijo Carmen Villalobos?

Han pasado varios meses desde que se supo la ruptura de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, sin embargo, los seguidores siguen pendientes de la vida personal de cada uno de ellos.

Esta vez el que ha dado de qué hablar es el actor, pues esta semana se rumoró que en la web estarían circulando unos videos y fotos íntimas, que serían de cuando él todavía estaba con Carmen, pero de esto él no se ha pronunciado. (¿Hubo otra? Sebastián Caicedo dice por qué terminó con Carmen Villalobos)

Precisamente, Villalobos fue abordada por medios de comunicación que aprovecharon para preguntarle a ella qué pensaba de esto.

Ella, pese a que había dicho que no se volvería a referir a su ex, dio unas cortas y frías declaraciones al respecto: “Eso pregúntenselo a él. Me parece muy bien para las personas que lo hacen que exista un castigo”, señaló la famosa. Esta última frase hace alusión a la Ley Olimpia mexicana que establece ciertos castigos para las personas que comparten este tipo de contenido.