Final de MasterChef: ¿cómo y cuándo será?

El programa de cocina Master Chef volvió a ser tendencia el fin de semana en redes sociales, esta vez no por su contenido, sino por los reclamos de los televidentes porque en RCN decidieron alargar el programa y posponer su final. (En MasterChef solo quedan cinco celebridades en la cocina)

¿Este lunes o martes?

La expectativa por el posible final del programa el fin de semana le arrojó muy buenos resultados al canal, tanto así que en ambos días fue el programa más visto en el país.

El sábado marcó, según datos de Ibope Colombia, 7,09 puntos de rating y le ganó a su enfrentado Sábados Felices, mientras que el domingo registró 8,84 y superó a su competencia Séptimo Día que sacó 8,41.

En la prueba final, los concursantes deben cocinar cuatro platos para optar por el premio final.

El domingo, los participantes comenzaron a cocinar, después de pasar por la alacena, el primero de los platos.

De acuerdo a información recolectada por EL COLOMBIANO el ganador del programa se conocerá este martes 12 de julio, aunque con toda la expectativa generada y los registros de rating en el canal pueden tomar la decisión de alargar (aunque voceros del programa informaron que el programa no da para más, solo habría material para este lunes y martes).

Cómo será la final

Ante las dudas sobre la final del programa, Maleja Restrepo, esposa de Tatan Mejía, uno de los finalistas, contó que el nombre del ganador se conocerá en vivo, pues la producción optó por grabar los cuatro posibles finales del programa, esto con la intención de que no haya riesgo de spoilers. (sabella Santiago salió de MasterChef sin despedirse de nadie, ¿por qué?)

“Hay mucha gente que no entiende y dice: ‘Pero ¿por qué pasan la final? Ya se sabe el ganador’. No, no se sabe el ganador porque hicieron cuatro finales”, fueron las palabras de la mujer, quien en compañía de ‘Tatán’ y su hija, que también estuvo presente durante las grabaciones, explicó que ya se hicieron las cuatro celebraciones, pero que “ellos se van a enterar de quién es el ganador al aire”.

Esta noche finalmente se conocerá al ganador del que se llevará el título de mejor chef de la temporada. Recordemos que la batalla está entre ‘Tatán’, ‘Chicho’ Arias, Carlos Báez y Ramiro Meneses.