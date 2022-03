Final de ‘Yo me llamo’: así podrás votar por tu favorito

Cabe recordar que el viernes pasado Leonardo Favio fue eliminado de la competencia, sin embargo, el imitador que siempre fue el favorito del público se despidió del programa muy feliz porque alcanzó a llevarse la mayor parte de los premios millonarios que el reality entregó durante todas sus galas. (Leonardo Favio salió de Yo me llamo con millonario premio de consolación)

Los televidentes, quienes son los que tienen la última palabra, podrán votar por su artista favorito a través del siguiente link http ://www.caracoltv.com/yomellamo . Allí podrás ingresar con tu correo y contraseña y en caso de no estar registrado, tienes la opción de hacerlo con tus datos.

‘Yo me llamo’ llegó a su final y este lunes se conocerá por fin al mejor imitador de Colombia. (¿Quién sería el ganador de Yo me llamo? Jurado dio pistas)

Ellos son los dos finalistas

Los encargados de disputarse la gran final esta noche son los imitadores de Camilo Sesto y Maluma. Te contamos un poco de ellos.

Alejandro León interpreta a Camilo Sesto en Yo me llamo y antes de llegar al programa de televisión fue modelo y esta no es su primera participación en un concurso, pues representó a Quindío en el Míster Juventud Colombia.

Por su parte, Klisman Moncada, que interpreta a Maluma, ya lo hacía desde antes de estar en Yo me llamo. Actuaba como el cantante paisa en bares, discotecas, fiestas y reuniones.

¿Ya tienes a tu favorito? Vota y no te pierdas la gana final esta noche a las 8 p.m.

El Desafío The Box será el reemplazo de ‘Yo me llamo’, a partir de este 8 de marzo las 8 p.m. (Desafío The Box: el cubo, el “rinconcito” de amor para los participantes)