Fito Páez: “O me ponía a escribir o terminaba en la cárcel”

“No me lo merezco... No me lo merezco. Algo está funcionando mal en la academia y todo eso, porque no me lo merezco”, dijo con una mezcla de humor, emoción y humildad, dejando soltar una carcajada.

“Fue un año de locura, te diría, o en el borde de ciertas patologías que no conocíamos, porque nadie está acostumbrado a estar encerrado tanto tiempo”, dijo Páez en una entrevista reciente con The Associated Press vía Zoom desde un estudio de grabación en Los Ángeles. “Yo disfruté las mieles de mi oficio”.

AP: ¿Con cuál de esos tres Fitos te identificas más en este momento?

Páez: Ay, no sé, por ahí con el de “Los años salvajes”, como más juguetón, haciendo lío en el estudio con mucha gente, jugando y tocando teclados y guitarras y cantando y yendo de aquí para allá. Todavía esa parte mía es la que más me divierte. Por ejemplo, el disco (sinfónico) lo grabamos con la Orquesta de Praga en sesiones de cuatro horas todos los días a distancia, de una tensión todo eso, de una intensidad, que yo terminaba exhausto, mucho más que las otras que eran el doble de largas y estábamos haciendo mil cosas. Y el de piano solo es una linda instancia también porque me va a agarrar en un momento en el cual voy a estar obligado al silencio... Me va a bajar un poco del personaje así tan excitado, y me va a reconcentrar otra vez.

AP: Estás a punto de reencontrarte con el público en tres grandes conciertos. ¿Cómo te preparas?

Páez: Mirá, vos sabés que me pasó en marzo eso. Allí, en Argentina, comenzó todo (lo de la pandemia) en marzo anterior, y al año exactamente hice cuatro conciertos en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Y no sabes cómo tuve que prepararme para esos conciertos, porque la máquina había dejado de andar. Aplicado a la composición, a la escritura, a estar sentado, a cierto sedentarismo del oficio también, cuando tuve que volver a cantar y bueno, empieza a funcionar el cuerpo nuevamente. La máquina cantora y la que toca el piano es una máquina de alta complejidad... es casi como un deportista. Tenés que entrenar. Entonces comenzaron las clases de canto, de fonoaudiología, los ejercicios, el cambio de alimentación. íMe preparé como nunca para ningún otro concierto! De ese lapso que habrá durado una semana larga, 10 días, me quedó ya el mecanismo activado para poder... de hecho primero grabar los discos y después hacer estos tres conciertos que creo van a ser preciosos.

AP: ¿Cómo te fue escribiendo tu biografía? A veces esos procesos pueden ser súper dolorosos...

Páez: Lo son. Son de montaña rusa, te diría, porque la vida es de muchas formas y hasta en una misma hora uno puede pasar por un montón de sentimientos. Pero literalmente fue un acto de arrojo ir a encontrarte con aquello. Hablé con amigos de la infancia... hablé con mi tía Charito, tomé datos periodísticos de los diarios en algunos casos, tuve que ir a los registros de las personas en muchas ciudades de Argentina y España, Italia. Y me pasó de todo físicamente: lloré, reí, vomité, me descompuse, sentí plenitud absoluta por momentos, por momentos una angustia infinita. Claramente fue una experiencia proteica donde las cosas suceden y yo, por mi naturaleza pisciana digamos, tiendo a contar la verdad en un sentido de lo que yo entiendo como verdad. Bueno, a ver, este muchacho tuvo un montón de excesos. ¿Están allí? Sí, están allí. Este muchacho tuvo una vida sentimental con subidas y bajadas. ¿Está eso allí? Sí, está allí. En la vida de este muchacho pasaron cosas sangrientas en su familia (su abuela y su tía abuela, a quienes ha dicho que consideraba como madres, fueron asesinadas en 1986). ¿Eso está allí? Sí, también está allí. O sea, intenté no darle gravedad de más o sentimentalismo de más. A veces contando los hechos simplemente ya está, y el lector puede hacer un proceso (interpretativo).

AP: ¿Qué aprendiste de ti en tu propio proceso?

Páez: Me parece que lo más real que podría sacar _ porque siempre también es una ficción todo, ¿no? Uno escribe sobre lo último que se recordó de cómo lo contó _- es que, si bien fallece mi madre cuando yo soy muy chico, a los 8 meses, me crían mi abuela y mi tía abuela y mi padre y mis tíos. Sin ese amor yo no hubiera podido enfrentar la vida, por miles de situaciones. Entonces hay muchas veces donde eso está puesto muy de manifiesto porque las personas no somos nada sin el amor. Tomo eso como un regalo de la vida y agradezco mucho ese cariño y ese amor incondicional que me dieron y que me hizo finalmente un hombre fuerte en muchos aspectos.