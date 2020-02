Fonseca contó los objetivos de su nueva canción ‘Cartagena’

- La unión con Andrés Cepeda ha ido creciendo...

Cuando iniciamos el proyecto ‘Compadres’, hace tres años, pensamos que sería algo de algunos conciertos y un par de canciones. Creo que ha ido creciendo por la gran amistad con Andrés de muchos años; segundo, la admiración mutua y de ahí nos dimos cuenta que podía ser un proyecto de larga duración y nutrirlo en distintas etapas de la carrera de cada uno, porque al final se trata de compartir.

Este año nos uniremos para realizar una gira de conciertos, pero también vamos a seguir escribiendo canciones juntos y lanzar un EP con ocho canciones. Y cada cual tiene su proyecto en solitario. Todo ha sido muy entretenido y muy especial.

- ¿Algo similar a su proyecto sinfónico?

Total. El tema sinfónico es algo que no tiene caducidad, que siempre se puede ir nutriendo y eso es lo que haremos.

- ¿Sus hijos ya vieron ‘Dolittle’, donde usted participa en la voz de uno de los personajes?

No la hemos visto porque nosotros vivimos en Miami hace varios años y la versión que sale allí es en inglés, entonces estoy esperando para que mis hijos vean la versión latina en la cual participé.

- ¿Qué tal esta experiencia de hacer cine?

Es otra vuelta. Nunca en la vida me imaginé hacer ni tener la habilidad para hacerlo. Cuando me invitaron para que hiciera la audición llegué al estudio un poco incrédulo con el tema, pero luego me di cuenta que me gustaba y que era divertido, así que me encantó toda la experiencia. Es maravilloso a esta altura de mi vida encontrarme con cosas que puedo hacer, pero que jamás me hubiera imaginado.

- Ya habla de nueva música para un nuevo álbum. ¿Cómo terminó todo el proceso de ‘Agustín’, el álbum que lanzó el año pasado?

Fue muy particular. Fue un álbum lanzado de la manera que se hace hoy en día, donde la gente primero conoce cinco o seis canciones y luego se les entrega el disco completo. Ha sido muy divertido manejarlo de esa manera, viendo cómo la gente se va conectando con las canciones que lanzamos y luego encuentran otras que les gustan dentro del álbum es maravilloso. Esa cercanía y esos mensajes que se reciben por las redes sociales es realmente un alimento para seguir trabajando. La gente se conectó con ‘Agustín’.

- Con la velocidad en que se consume música actualmente, ¿es más difícil hacer música?

Hay que acostumbrarse a una manera distinta en la que se mueve la industria, pero creo que da muchas más posibilidades, porque una canción publicada, literalmente le puede llegar a todo el mundo, con alcances inimaginables. A mí me gusta y disfruto mucho esta nueva manera de presentar la música. Al final, la esencia es la misma, es uno plasmado en cada canción y eso no ha cambiado.